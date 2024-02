Milan-Atalanta, Gasperini: “Non è normale, sui rossoneri vi dico…”

Il match di questa sera sarà un vero e proprio scontro diretto tra due squadre che lottano per un posto per la prossimaChampions League. Se per l’Atalanta una vittoria vorrebbe dire rilanciarsi in classifica a caccia del terzo posto, per i rossoneri sarebbe una seria ipoteca Champions, allontanando i pericoli provenienti dalle altre inseguitrici. La Dea non è stata mai battuta quest'anno dal Diavolo (vittoria in campionato e in Coppa Italia) e per questo motivo la partita di questa sera sarebbe anche importante per sfatare questo tabù.