Mercato / Colpaccio, tutto confermato: “Ecco chi vuole comprare il Milan” | News

Sarà un Milan ancora una volta molto attivo sul mercato in estate. I rossoneri, dopo aver risparmiato a gennaio, torneranno alla carica da giugno in poi, quando ci sarà da costruire la rosa per la nuova stagione. La scorsa estate è arrivata una grossa cessione (quella di Tonali) e tanti acquisti in praticamente ogni reparto. E il prossimo calciomercato del Milan potrebbe ricalcare questo modus operandi.