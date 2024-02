Spalletti: “Seguo il Milan, tra le grandi è la più camaleontica”

In attesa della prossima pausa per le nazionali, in programma fra meno di un mese, Luciano Spalletti è tornato a parlare in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Il commissario tecnico della Nazionale azzurra ha trattato diversi argomenti. Tra questi, l'ex allenatore del Napoli ha svelato quale squadra gli piace guardare, ovvero il Milan.