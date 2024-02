Milan, Conte arriva a giugno? Ci sono questi aspetti da valutare

Da settimane si parla ormai dell’addio a fine stagione di Stefano Pioli dalla panchina del Milan. La squadra rossonera non ha vissuto la stagione desiderata e in molti considerano l’allenatore come uno dei principali fautori. Si rumoreggia da giorni il sempre più possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina meneghina a partire da giugno.