Milan, altro nome per la difesa: piace sempre di più a Furlani

Il Milanguarda con attenzione al mercato di gennaio, alla ricerca dei giusti rinforzi da acquistare. La società sa infatti di dover intervenire al più presto per rafforzare la rosa dove necessario. I Diavoli dovranno pensare soprattutto alla difesa, decimata da molti infortuni. Uno dei nomi presenti sulla lista di Furlani è quello di Thilo Kehrer del West Ham. Il centrale non sta trovando spazio nel club inglese e perciò sarebbe favorevole a un trasferimento. Il difensore classe 1996 ha la giusta esperienza per far bene anche in Serie A, una destinazione a lui gradita. Kehrer può giocare nella linea a quattro, come terzino e nella difesa a tre. L'ipotesi più plausibile per prenderlo resta il prestito con diritto di riscatto. Oltre il suo nome i Diavoli monitorano Lenglet di proprietà del Barcellona.