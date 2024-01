Mercato / Dopo Gabbia, il Milan non si ferma: “Altro colpo, arriva al 95%”

Ci siamo, ora il mercato del Milan può entrare davvero nel vivo. Anche perché, come vi abbiamo sempre sottolineato, il club rossonero ha diverse situazioni in ballo e tanti obiettivi già per questa sessione di gennaio. La prima operazione in entrata è stata già portata a termine, con il rientro alla base anticipato di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal. Un elemento pronto subito che può immediatamente dare una mano alla difesa del Milan, falcidiata dagli infortuni. Ma il grosso, ovviamente, deve ancora arrivare.