Dionisi: “Non siamo contenti, meritavamo di più contro il Milan”

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha commentato la sconfitta rimediata ieri in campionato contro il Milan

Ieri sera il Milan ha vinto per 1-0 l’ultima gara dell’anno contro il Sassuolo. Al termine del match, l’allenatore Alessio Dionisi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Sulla gara: “Dobbiamo prendere il positivo però accettare il risultato. Non possiamo accettare di fare una partita equilibrata a San Siro contro il Milan e ottenere un risultato non positivo. Prendo tutto, bisogna essere tutti compatti. Se non scindiamo classifica, risultato e prestazione facciamo un errore”.

Sulla sconfitta di San Siro — “Siamo concreti, penso alla squadra e dove può migliorare in funzione della prossima partita. Non si può essere contenti per aver perso a San Siro dopo aver fatto una partita giusta in cui meritavamo di più. Dobbiamo essere autocritici, farci una critica costruttiva per crescere".

