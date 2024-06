Quanti tifosi rossoneri negli Emirati Arabi: il Milan è il club italiano più…

“La creazione di una nuova Academy a Dubai rappresenta una nuova importante tappa nella strategia di espansione globale del Club, guidata da RedBird Capital Partners : ulteriore testimonianza dell'attenzione e radicamento in un territorio chiave, confermata dall’apertura lo scorso novembre di Casa Milan Dubai , la nuova sede rossonera in Medio Oriente, e in precedenza dalla partnership con Expo 2020 ”.

2,5 milioni di tifosi negli Emirati Arabi

“Presente nell'area anche attraverso la più longeva Academy in attività, inaugurata 15 anni fa in Kuwait, che ha ospitato nel tempo oltre 5mila ragazzi e ragazze, AC Milan intende mettere a disposizione competenze ed esperienze per contribuire alla generazione di una cultura sportiva sana e di eccellenza, che rispecchi i principi del Metodo Milan, in un territorio che vive di passione per i colori rossoneri: nell'intera area MEA (Middle East & Africa) AC Milan è il club italiano più tifato e si posiziona nella top 10 dei club mondiali, con circa 2,5 milioni di tifosi nei soli Emirati Arabi Uniti”.