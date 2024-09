Materazzi su Ibra: “Da tifoso dell’Inter spero che non riprendano Maldini”

Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport , l'ex Inter Marco Materazzi ha parlato della sua ex squadra, ed anche del Milan, in vista del derby di domenica sera.

"Non pensare ai sei derby consecutivi già vinti, perché ti farebbero scendere in campo troppo leggero e non sarebbe una buona cosa. Quelle sono partite che hanno dentro sempre alcune componenti che sfuggono alla logica. Detto questo, ho in testa la settima vittoria di fila, so bene quel che significherebbe. E poi c'è quel numero...".