Milan, da martedì 29 novembre in vendita i biglietti per il Derby

La Serie A si è fermata dopo quindici giornate per permettere lo svolgimento dei Mondiali in Qatar. Durante questa pausa il Milanha l’opportunità di ricaricare le energie in vista dell’infuocato girone di ritorno. Da gennaio infatti i rossoneri saranno impegnati in campionato, in Coppa Italia e in Champions League, con pochissimo tempo per preparare ogni sfida.