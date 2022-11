Lazetic e l’amicizia con il goal, il Milan incrocia le dita per un domani

Marko Lazetic, giovane attaccante rossonero, sta incantando il mondo delle giovanili con moltissimi goal. Il Milan nel frattempo spera...

La stagione di Mark0 Lazetic è subito cominciata con il "botto", grazie alle reti con la Primavera del Milan in campionato e in Youth League .Nel frattempo però Marko continua a segnare anche in Nazionale con la Serbia Under 19.

Dopo la doppietta alla Macedonia, è arrivato ieri l’ultimo gol contro i coetanei della Norvegia. Stefano Pioli e il Milan non stanno facendo altro che osservare la sua crescita ed evoluzione, escogitando il miglior piano per il futuro.

Come spiega la rosea, dopo gli impegni con la Nazionale, Marko Lazetic volerà a Dubai col resto dei compagni per prender parte al ritiro precampionato. Lì verranno disputate le amichevoli di lusso contro Arsenal e Liverpool, alle quali il classe 2004 prenderà sicuramente parte. L’obiettivo della società meneghina è quello di inserire gradualmente il giovane centravanti, così da avere per il campionato in corso una risorsa in più.

Il piano del club rossonero è chiaro, nessuna partenza in prestito. Il Milan ha speso 4 milioni di euro per il serbo, nonostante i 18 anni, dimostrando di avere totale fiducia nei mezzi del ragazzo. Maldini e Massara potrebbero prendere in considerazione la cessione in prestito di Lazetic soltanto difronte ad un club deciso di puntare su di lui, e che gli garantisca grande continuità.