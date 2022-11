Milan, per Sportiello adesso si fa sul serio. I rossoneri a lavoro

L'idea Sportiello si fa sempre più concreta in casa Milan. A giorni l'incontro decisivo per portare il giocatore in rossonero da luglio 2023

Redazione Il Milanista

Tante le voci che lo accosterebbero già ai rossoneri. Continuano serrati i contatti tra l'agente dell'estremo difensore dell'Atalanta Giuseppe Riso e la dirigenza del Milan. Maldini e Massara vogliono assicurarsi il vice Maignan per la prossima stagione. Si parla di un probabile contratto biennale o addirittura triennale. Ciprian Tătărușanu e Antonio Mirante non danno più le certezze che mister Pioli cerca tra i pali per il livello che cerca. Inoltre entrambi avrebbero il contratto in scadenza.

Anagraficamente più giovane delle due riserve del Milan, il profilo di Marco Sportiellodarebbe maggiore stabilità anche in vista delle sfide dei rossoneri. Pioli, inoltre, garantisce per lui: i due si incrociarono già a Firenze. Nel 2017 Sportiello era stato promosso proprio da lui come portiere titolare. Classe '92 alla Dea ormai da tre stagioni, ha collezionato con la maglia dell'Atalanta ben 128 presenze. L'idea sarebbe quella di far trasferire Marco Sportiello da Bergamo a Milano già a partire dalla prossima estate, quando scadrà il suo contratto. Per Stefano Pioli è l'uomo giusto come secondo tra i pali.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro decisivo per finalizzare la trattativa. Il Milan potrebbe blindarlo già a gennaio, con validità del contratto a partire dal prossimo 1° luglio 2023. Questa potrebbe essere la prima mossa di calciomercato del club rossonero.