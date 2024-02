Marotta: “Conte una risorsa che farebbe comodo a molti in Italia”

L'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato di un grande ex come Antonio Conte ora in orbita Milan per il futuro...

In esclusiva a Dazn ha parlato Beppe Marotta che ha detto: "In questo momento Antonio Conte è una risorsa che farebbe comodo a tante squadre. Spero che torni in Italia. Devo però spendere una parola anche su Simone Inzaghi. È un allenatore in grandissima crescita, a livello umano e professionale. Parliamo di un maestro e grandissimo merito in questi anni di vittorie sia suo".

Se ci sono meriti di Conte in questa Inter — "Il ciclo nuovo è iniziato con Spalletti, poi è stato sviluppato con Conte, con un gruppo che è rimasto invariato per la mentalità vincente e per il gioco. Poi è arrivato Inzaghi che con la sua spensieratezza ha creato un clima divertente, con un grande rapporto con i giocatori. Ci sono meriti di Conte, altri di Spalletti e oggi di Inzaghi”.

