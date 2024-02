Mercato, Conte ribalta il Milan: ecco la nuova formazione per il 2024/2025 / News

Stando alle ultime news che stanno circolando in queste settimane in ambiente Milan, Antonio Conte è un fortissimo candidato per la panchina rossonera in vista della prossima stagione. C'è più di un indizio che fa pensare che il tecnico salentino possa davvero diventare il nuovo allenatore del Milan. E come è ovvio che sia, con Conte in panchina la formazione rossonera verrebbe profondamente ribaltata, sia negli interpreti che nel modulo.