Marotta avverte il Milan: «Tutte le nostre attenzioni su Bremer»

Il dirigente dell’ Inter Beppe Marotta , ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport, ha parlato della trattativa per l'arrivo di Bremer e del calciomercato nerazzurro in generale.

LUKAKU – «Posso dire che oggi non sarà il giorno dell’annuncio di Lukaku. Io, Ausilio e Baccin abbiamo il dovere di costruire una squadra competitiva nel rispetto della sostenibilità del nostro club. Da qui si intrecciano sondaggi e trattative. Dobbiamo avere l’ambizione di tentare tutte le strade, senza avere paura di non arrivare all’obiettivo. La pista Lukaku è percorribile ma ci sono delle difficoltà e vedremo come andrà».