Marianella: “Genoa squadra bella e pratica, la salvezza sta un po’ stretta”

In esclusiva a Sky Sport ha parlato il noto giornalista e telecronista Massimo Marianella che ha detto: "Il Genoa è una squadra talmente bella e pratica che forse la salvezza sta un po' stretta, magari col senno di poi si sarebbe potuto bussare delicatamente a delle ambizioni europee”.

“ Gilardino ha cambiato tutto rispetto alle previsioni di inizio stagioni e ha fatto un ottimo lavoro, però questa è una che gioca davvero bene a calcio, devono fare attenzione perchè scherzano col fuoco ad aspettare così tanto per il rinnovo dell'allenatore, credo che Gilardino voglia rimanere a Genova , è molto bravo e ha molti estimatori".

