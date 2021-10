Marchisio: “Milan tra le pretendenti al titolo, ma siamo all’inizio”

Ecco le parole dell'ex centrocampista Claudio Marchisio sul Milan al termine dell'evento Red Milano

"Dopo tutti gli infortuni che ci sono stati non sarà semplice, almeno in questo presente. Sia in campo che fuori il Milan sta facendo un ottimo percorso, prendendo decisioni importanti e lasciando andare via alcuni giocatori importanti che sono state ripagate grazie ad una grande solidità nel gruppo e nel proprio allenatore. Ora il Milan è tra le pretendenti al titolo. Siamo all'inizio, partite ce ne sono ancora tante. Il percorso in Champions sarà molto difficile, ma quello che il Milan sta dimostrando, sia con le prestazioni in Champions che in campionato, è che sia in grande crescita".