Milan, Tonali MVP del mese di settembre: “Non fermarti Sandro”

Il Milan ha scelto come MVP del mese di settembre il centrocampista Sandro Tonali. Ecco il comunicato del club rossonero

Redazione Il Milanista

Il Milan nella serata di ieri ha diramato, sul proprio sito internet acmilan.com, l'MVP del mese di settembre. A vincere il premio è Sandro Tonali. Ecco il comunicato:

Il comunicato del Milan

MVP DI SETTEMBRE: SANDRO TONALI

È Tonali il più votato dai nostri tifosi come miglior rossonero dello scorso mese

Di indizi ne aveva già sparsi ad agosto, all'alba del nuovo campionato: le prime ottime prestazioni e il primo gol a San Siro (l'1-0 del 4-1 contro il Cagliari). A settembre, Sandro Tonali è diventato prova, passando dal sembrare sorpresa all'apparire certezza della squadra. Le difficoltà della scorsa annata gli sono servite per crescere e fare quel salto di qualità che necessitava di tempo, ostacoli, errori e ancora tempo.

Ora il Milan ha un giocatore più maturo, consapevole e libero. I tifosi rossoneri lo hanno notato e apprezzato, votandolo come MVP di settembre; dopo averlo già premiato come migliore in campo di Milan-Lazio 2-0 e Juve-Milan 1-1. Tonali è stato preferito rispetto a Díaz, Hernández e Rebić, anche loro da applaudire per quanto di buono mostrato (non solo) nel mese da poco andato in archivio.

A settembre, per il giovane italiano classe 2000, sei presenze, quattro da titolare in Serie A e due a gara in corso in Champions League, un assist a Torino e un totale di 435 minuti giocati. I numeri gli danno ragione, la fiducia di Pioli e gli elogi dei CT di Under 21 e Nazionale maggiore arricchiscono il piatto, soprattutto il suo rendimento inorgoglisce tutto l'ambiente milanista.

E ottobre è iniziato col botto, a Bergamo: prova da gigante, gol di classe. Finora, il nostro numero 8 è il più giovane centrocampista con almeno due reti segnate in campionato, il rossonero che ha toccato più palloni (558) e vinto più contrasti (13) in stagione. Bravo, complimenti e non fermarti Sandro!