Marchetti: “Milan insiste per Guirassy, resiste la pista Lenglet”

Luca Marchetti ha commentato la situazione in casa Milan relativa ai prossimi colpi di mercato. Queste le ultime

Il Milan continua a monitorare il mercato alla ricerca dei giusti colpi da mettere a segno nel mercato di gennaio. Proprio della situazione dei Diavoli ha parlato Luca Marchetti su Tuttomercatoweb.com.

Sui profili monitorati: “Il Milan continua a ballare per l’attacco sui soliti nomi: insiste per Guirassy dello Stoccarda. Contatti continui con l’entourage del giocatore che dovrà accettare - eventualmente - un trasferimento a gennaio cosa di cui non è molto convinto, al momento”.

Per la difesa: “Anche qui la questione tempo potrebbe essere un fattore importante per battere la concorrenza. In difesa, a parte Miranda del Betis, resiste la pista Lenglet (dell’Aston Villa in prestito dal Barcellona) e Nelsson, difensore danese del Galatasaray. E naturalmente Gabbia (ora al Villarreal)”.

