Marchetti: “Tutti vogliono Colombo…Ha senso mandarlo in prestito?”

Manca poco più di una settimana alla chiusura del calciomercato estivo e il Milan sta ancora valutando quali colpi portare a termine. In casa rossonera tiene banco la questione legata all’attacco, costituito in pratica dal solo Giroud. In questi giorni la società meneghina si sta interrogando se mandare in prestito il giovane Colombo , cresciuto molto nel corso dell’ultima stagione al Lecce.

Il giovane attaccante è ricercato da molti club italiani, soprattutto il Monza, che aspettano di conoscere quale sarà la decisione del Milan. Proprio sulla questione si è espresso Luca Marchetti nell’editoriale su Tuttomercatoweb. Sull’eventuale prestito di Colombo : “Ma se tutti stanno cercando Colombo, ha davvero senso darlo in prestito (è vero per farlo crescere e giocare con più continuità) e poi andare a cercare qualcuno a mia volta in prestito? Questo interrogativo sta spuntando sempre più spesso dalle parti di Casa Milan ”.

Cosa succederà in questi giorni? “Nel frattempo per Ekitiké più di un sondaggio è stato fatto, ma la convinzione di affondare ancora non c’è. E così si rimane in ballo e si fa rimanere in ballo il Monza (che voleva proprio Colombo) insieme a Genoa e Cagliari (che a loro volta volevano Colombo, ma in seconda linea rispetto a Galliani). Il Cagliari avrebbe anche voluto Petagna, il Monza avrebbe anche potuto cederlo per poi rimpiazzarlo con Muriel e Colombo (appunto): ma ora che i tempi possono allungarsi come andrà a finire?”.