Calciomercato / Ekitike sì, ma non solo: “Adesso il Milan vuole anche…”

Il Milan sonda il mercato per un attaccante

Calciomercato Milan, news su un nome nuovo.

Prosegue la caccia all'attaccante da parte del Milan, che vuole coronare il suo ottimo calciomercato estivo con un ultimo colpo ad effetto. E la conferma arriva dallo stesso Geoffrey Moncada che, rispondendo a un tifoso che gli chiedeva novità proprio sul nuovo centravanti, si sarebbe sbilanciato promettendo: "Vedrai, sarà una bella sorpresa".

Parole importanti, che confermano come qualcosa di importante starebbe effettivamente bollendo in pentola a Casa Milan in vista degli ultimi giorni di mercato. I rossoneri stanno effettivamente lavorando per regalare a Pioli la tanto chiacchierata prima punta che arriverà per alternarsi con Olivier Giroud.

Non solo Ekitike: ecco chi c'è sulla lista di calciomercato del Milan

Hugo Ekitike del PSG è senza dubbio un profilo che intriga e che piace a Furlani e Moncada. Nelle ultime ore ci sono anche stati vari contatti tra le parti. Il Milan chiede il francese in prestito, ma senza obbligo di riscatto, oltre a un contributo da parte del club parigino per il pagamento dell'ingaggio. Una formula che non piace particolarmente al PSG, tutt'altro.

La buona notizia è che Ekitike spinge per trasferirsi a Milano. Quella cattiva è che a queste condizioni il Paris Saint-Germain difficilmente darà il via libera per la chiusura dell'affare. Si continua a trattare ma, tenendo sempre anche conto della folta concorrenza internazionale per Ekitike, adesso il Milan si starebbe muovendo concretamente anche in altre direzioni <<<