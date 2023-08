Criscitiello: “Lukaku-Milan? I rossoneri non fanno operazioni di quel tipo”

Il numero uno di Sportitalia ha parlato delle ultime news di mercato. Sentite le sue parole sulle ultime news...

A Tutti convocati su Radio 24 ha parlato direttamente il direttore di SportitaliaMichele Criscitiello che sul Milan ha detto: “Non è un segreto, in questa fase conclusiva del calciomercato il Milan cerca una punta. Si sono fatti diversi nomi, da Broja, a Kean, per finire con il ritorno di fiamma per Taremi. La suggestione è legata a Romelu Lukaku, l’ex attaccante dell’Inter infatti è in cerca di una sistemazione e l’Italia è una meta gradita. Il Milan non è un’opzione, piuttosto Roma e Juve”.

Su Lukaku-Milan — “Lukaku-Milan? No, il Milan non fa quelle operazioni. Dall’inizio è stato coerente il club, l’unica società in Italia ad esserlo. Ogni anno venderà un solo top. Ha fatto una squadra con colpi da 20-25 milioni, per poi rivenderli a 50, questa è la strategia. Per i giallorossi mi sembra un’operazione fattibile, soprattutto alla luce del fatto che difficilmente Zapata lascerà l’Atalanta e a Mourinho un’altra punta serve”.

Ancora le parole di Criscitiello — “Improbabile vedere il belga al Milan invece, perchè la società sta portando avanti un tipo di mercato in cui cerca giocatori futuribili da acquistare a prezzi contenuti e rivendere a cifre più alte e Lukaku non rientra in quel tipo di profilo. Alla Juve lo vedrei bene anche accanto a Vlahovic, hanno caratteristiche diverse per cui possono giocare insieme, credo che da qui alla fine della sessione Giuntoli un colpo lo piazzerà”.