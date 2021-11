Milan, Mangiante: “Rinnovo Pioli meritato. Ecco le sue qualità”

Il giornalista Angelo Mangiante ha parlato del rinnovo del contratto di mister Pioli fino al 2023. Ecco le sue dichiarazioni.

Dopo anni, il Milan sta attraversando un periodo d’oro. Il club rossonero è reduce dall’impresa del Wanda Metropolitano di Madrid, dove ha sconfitto l’ Atletico Madrid per 1-0. Gli uomini di Pioli hanno vinto sugli spagnoli, portandosi al terzo posto nella classifica del girone con 4 punti – a pari merito con i colchoneros. Per la squadra dei rossoneri non è ancora detta l’ultima parola. Se all’inizio il passaggio del turno sembrava un’impresa impossibile, ora invece c’è la possibilità di andare agli ottavi di Champions League. Tutto verrà deciso nell’ultima gara contro il Liverpool , in programma il 7 dicembre a San Siro.

Il Milan è tornato a convincere in Europa, mentre non ha mai deluso in campionato. Unica nota negativa della stagione è stata la sconfitta contro la Fiorentina per 4-3, nell’ultima giornata di Serie A. I diavoli vogliono tornare a vincere, soprattutto per non allontanarsi troppo dal Napoli. Con i partenopei infatti condividono il primo posto in classifica, con 32 punti. Se il Milan è tornato ad alti livelli il merito è anche di mister Pioli. Per tale motivo la società ha deciso di rinnovare il suo contratto fino al 2023. Lo ha annunciato il club rossonero con un comunicato sulla propria pagina ufficiale. La volontà comune è di continuare su questa strada, per portare i rossoneri a raggiungere traguardi importanti. Il primo è sicuramente quello di conquistare lo scudetto.