Mancini: “Spero si ricominci a giocare, la ripartenza farebbe bene al Paese”

MILANO – Intervistato dai microfoni del Corriere dello Sport, il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, si è espresso a favore della ripartenza della stagione calcistica: “Spero che si ricominci. E non lo dico egoisticamente, per motivi di soldi o di interesse, anche perché ormai gli Europei li disputerò tra un anno e dovrò ricominciare il lavoro di studio. Lo dico da semplice cittadino. Lo sport ha un valore sociale e se riparte dà una mano al Paese sotto il profilo psicologico. Le emozioni positive aiutano. Se coliamo a picco noi, poi sarà più difficile per tutti. E questo mi dispiace, perché non facciamo una bella figura. Si può ripartire in assoluta sicurezza. Una volta stabilito che i giocatori impegnati in campionato sono immuni o guariti, non ci saranno più rischi”.

