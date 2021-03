Manchester Utd 1-1 Milan, le dichiarazioni di Kjaer e Tomori nel post partita

MILANO – Simon Kjaer e Fikayo Tomori, difensori rossoneri, hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine della sfida tra Manchester United e Milan, valida per l’andata degli ottavi di Europa League e terminata 1-1 con le reti di Diallo per i Red Devils e di Kjaer per gli ospiti.

Kjaer

“Abbiamo dominato per gran parte della partita, abbiamo fornito una prestazione di grande personalità. Sono felice di aver segnato, è un gol importante per la squadra e ci dà ulteriore fiducia in vista del ritorno. Purtroppo è stato annullato il gol a Kessié ed è stato un errore, perché probabilmente era regolare. E’ stato un episodio che ha cambiato la partita. Siamo comunque contenti della nostra prova, abbiamo giocato con la testa alta e il petto in fuori. La squadra ha giocato da Milan, contro un avversario molto forte e in uno stadio fantastico. La settimana prossima ci sarà un’altra partita molto difficile nel ritorno a San Siro, ma la squadra ha dimostrato di essere all’altezza di questo impegno”.

Tomori

“E’ sicuramente un ottimo risultato, segnare un gol in trasferta è fondamentale. Siamo contenti di questo risultato positivo, anche se forse avremmo potuto anche vincere. E’ stato comunque importante non perdere e prendiamo ulteriore fiducia da questa partita. Ora prepariamoci per la partita di campionato contro il Napoli, poi affronteremo la gara di ritorno col Manchester a San Siro”.

Le parole di Pioli

“I ragazzi hanno giocato una partita di personalità, hanno saputo gestire e comandare il gioco, sapendo anche soffrire nei momenti difficili. Una prestazione importante che deve dare ulteriore fiducia e convinzione al gruppo. Quando abbiamo pescato il Manchester nel sorteggio, ho pensato che fosse l’avversario giusto per noi, perché stiamo cercando di riportare il Milan dove merita, ovvero ai vertici del calcio italiano ed europeo. Queste sono le partite che ti fanno crescere e ti fanno migliorare. Quello di oggi è un buonissimo risultato, ma la qualificazione al turno successivo è ancora tutta da conquistare. Al ritorno ci sarà da fare un’altra bella prova per provare a passare. C’è tanta soddisfazione per questo pareggio, ma al ritorno sarà dura, quindi non dobbiamo mollare”.