Serafini: “Miagnan ha la strada spianata con la Nazionale francese”

In esclusiva a Milan TV ha parlato il noto giornalista Luca Serafini il quale si è espresso su Mike Maignan e ha detto: " Maignan è atteso dalla Francia , dove ha la strada spianata. Ha un futuro importante nel Milan. Mi sembra che si sia calato con grande slancio ed entusiasmo nella realtà rossonera. La parata su Kane è stata meravigliosa, ha la capacità di leggere le situazioni sia dal punto di vista offensivo che dal punto di vista difensivo. Dà grande tranquillità, è il più grande interprete dell'evoluzione del ruolo del portiere negli ultimi dieci anni". Queste le parole in esclusiva a Milan TV del giornalista Luca Serafini.

Anche un altro giornalista ha parlato di Mike Maignan

Un altro noto giornalista, Roberto Colombo, ha parlato di Mike Maignan. In esclusiva a MilanNews.it l'eccellente penna di Tuttosport ha detto: "Il Milan ha un valore aggiunto pazzesco: Maignan è tra i top tre portieri del Mondo, anche se forse è il numero uno visto che Oblak e il Dibu Martinez stanno facendo malino". Queste le parole in esclusiva a MilanNews.it dove ha parlato il giornalista di Tuttosport Roberto Colombo. <<<Incredibile Paolo Maldini: starebbe pensando di offrire soldi più un giocatore per accaparrarsi...>>>