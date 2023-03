Mercato Milan / Maldini scatenato: “Offre soldi più un giocatore per…” | News

Il tempo scorre veloce e, mentre il Milan lotta sul campo per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League , la dirigenza rossonera inizia a muoversi concretamente anche in ottica mercato . Non manca poi così tanto alla fine della stagione e muoversi per tempo può fare tutta la differenza del mondo.

Anche perché sono tanti i giocatori finiti sul taccuino di Maldini e Massara. Ad esempio, come riferito da Tuttosport, il Milan avrebbe inviato un suo osservatore a Torino giovedì scorso in occasione della partita di Europa League Juventus-Friburgo. L'obiettivo era quello di visionare dal vivo un paio di giocatori dei tedeschi. In particolare Kiliann Sildillia, difensore classe 2002 che può giocare sia come terzino destro che come centrale, e il giapponese Ritsu Doan, esterno offensivo classe '98. Due nuovi obiettivi rossoneri, insomma. Ma c'è di più.