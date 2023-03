Verratti al Milan è l’ultima follia da leggere / News

In queste ultime ore sta circolando una notizia abbastanza particolare relativa al possibile arrivo di Verratti al Milan

Durante il calciomercato di ogni stagione c'è spazio per follie più o meno verosimili. Lo abbiamo visto tante volte in casa Milan, con Galliani che - come un vero e proprio condor - andava a puntare le sue prede sul più bello, all'ultimo giorno di mercato a disposizione per poi regalarlo a tutta la tifoseria rossonera. Ma in queste ore, di follia, ne sta circolando una di cui vale davvero la pena parlare.

Mercato Milan: cosa è possibile e cosa no — Secondo quanto viene riportato da alcuni siti web - alcuni anche Italiani - il Milan starebbe valutando l'ipotesi di intavolare uno scambio con il PSG per portare l'ex Pescara a Milano il prossimo anno. E lo scambio, da quello che si legge, sarebbe da intavolare con Rafael Leao. Una follia pura, che ci corre l'obbligo di smentire in maniera non solo netta, ma anche ragionata. Non perché Verratti non sia un ottimo calciatore, ma perché è da pazzi pensare che i rossoneri possano anche solo immaginare di mettere sul piatto dei Parigini il cartellino dell'asso Portoghese. Il Milan - lo diciamo se davvero qualcuno all'interno della società stesse pensando ad una follia simile - perché i rossoneri avrebbero solo da rimetterci. Un calciatore al tramonto - con tutto il bene - non si scambia per nessun motivo al mondo per uno in rampa di lancio. Ma non solo, proprio su Leao noi abbiamo novità anche abbastanza pesanti.

Ve ne stiamo parlando in questi giorni e lo facciamo anche questa mattina. Il giocatore sta valutando ogni ipotesi e la possibilità che possa rimanere al Milan sono sempre più alte. A quanto ci risulta, il calciatore si starebbe convincendo non solo della bontà del progetto rossonero ma anche del fatto che probabilmente solo da queste parti potrà raggiungere negli anni un livello professionale e personale altissimo e ambizioni che altrove possono solamente sognare. E lui, sarebbe al centro di questo progetto. Dunque, chiariamoci. Se Verratti volesse unirsi - pare essere in rottura con il PSG - ben venga. Ma vorremmo smetterla di leggere delle autentiche fake news che non stanno né in cielo né in terra. Detto questo, parlando invece di mercato per davvero, ecco cosa vuole fare Maldini: in mente ha qualcosa di molto grosso <<<