Maignan: “Abbiamo fatto una buona gara, il finale mi ha fatto brillare”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la grande vittoria per 4-0 della Francia di Deschamps sull’Olanda di Koeman , il nuovo portiere titolare della Nazionale Mike Maignan ha parlato del match dei transalpini ed ovviamente del rigore parato a Depay nel finale di partita.

“E’ stata una buona partita, abbiamo fatto la partita che volevamo fare. Siamo riusciti a rimanere compatti e a sbloccare subito il match, importantissimo. Sono ovviamente molto contento anche per il finale che mi ha fatto brillare. E’ stata comunque una partita brillante per tutti”.

“Devo rimanere sempre concentrato, anche in partite del genere ci sono sempre dei rischi. Un gol può cambiare tutto e nel finale c’è stato comunque il calcio di rigore. Come l’ho parato? E’ istinto, a livello psicologico so devo occupare più spazio possibile della porta. La squadra ha lavorato bene, anche io volevo dare il mio contributo e chiudere con un clean sheet, ci sono riuscito”.