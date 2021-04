Maignan al Milan a prescindere dal futuro di Donnarumma

Ecco cosa riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Il d.s. di via Aldo Rossi Frederic Massara avrebbe voluto portare a Milanello Antonio Mirante. Il contratto del giallorosso infatti è in scadenza a giugno e il Milan avrebbe valutato il suo ingaggio, ma l'intento della formazione rossonera è quella di abbassare l'età della rosa. E, altro fattore da non sottovalutare, le non ottime prestazioni di Mirante nell'ultimo periodo. Per questo il duo mercato sta valutando di ingaggiare un portiere che possa, qualora la trattativa tra Raiola e il Milan per Donnarumma dovesse tramontare, diventare il titolare della formazione di Stefano Pioli.