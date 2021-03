Il report delle sedute di Milan e Udinese

Rientrata in nottata da Roma la squadra si è fermata a dormire a Milanello dove, questa mattina, ha effettuato l’allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato, che vedrà i rossoneri affrontare l’Udinese mercoledì 3 marzo a San Siro alle ore 20.45.

IL REPORT

Seduta defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera. In campo, dopo l’attivazione muscolare fatta all’interno della struttura, gli altri componenti della rosa, che hanno iniziato il lavoro con una serie di esercizi atletici eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi. L’allenamento è proseguito con una serie di torelli a tema; lavoro aerobico a seguire, prima di una serie di esercitazioni tecniche che hanno chiuso la sessione odierna.

Il post del Milan con le immagini della seduta odierna:

QUI UDINE MARTEDÌ 2 MARZO

Il programma di domani, martedì 2 marzo, prevede un solo allenamento al mattino. Nel primo pomeriggio, alle ore 14.30, conferenza stampa di mister Pioli.

Dopo il successo contro la Fiorentina, bianconeri subito al lavoro per preparare il match di mercoledì, a San Siro, contro il Milan.

I giocatori in campo ieri dal primo minuto hanno effettuato un programma di scarico mentre gli altri elementi subentrati o non impiegati sono scesi in campo al Bruseschi concentrandosi su esercitazioni sul possesso palla e partitine a campo ridotto.

Domani nel primo pomeriggio la rifinitura e, a seguire, la partenza per Milano.