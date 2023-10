Locatelli: “Non ero più stato a Milanello per il dolore, ora sono sereno”

Il centrocampista della Juve, in un'intervista rilasciata a La Stampa, ha parlato del passato difficile al Milan e del presente bianconero

Il ricordo: "Sono tornato a Milanello per la prima volta un mese fa con la Nazionale. Non c’ero più stato per il dolore, ma adesso sono più sereno. Davo sempre la colpa agli altri e trovavo alibi, ma un giorno ho aperto gli occhi".