Rivivi la conferenza stampa di Pioli e Tonali alla vigilia del match

Domani sera il Milan disputerà l’ultima partita di Champions League. Segui live la conferenza stampa di Pioli e Tonali della vigilia.

Redazione Il Milanista

Domani sera il Milan affronterà a San Siro il Salisburgo, per l’ultima gara del girone E di Champions League. In attesa del big match, tra pochi minuti Stefano Pioli e Sandro Tonali parleranno nella consueta conferenza stampa della vigilia. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

Tonali: “credo che sia un percorso che meritiamo e ci rappresenta tutti in questi anni che abbiamo vissuto insieme. Siamo partiti dai preliminari di Europa League e siamo arrivati fin qui. Sappiamo che siamo in un periodo importante e che possiamo raggiungere il primo obiettivo della stagione”.

Tonali: “credo che prima di questa partita nessuno deve avere paura. È giusto ci sia pressione, ma non paura. Il Salisburgo è una squadra molto forte con caratteristiche precise, ma abbiamo lavorato molto su di loro e su di noi che è la cosa più importante. Dobbiamo mettere in campo attenzione e lucidità e affrontare la partita come sappiamo fare noi”.

Tonali: “Abbiamo fatto i complimenti al mister per il rinnovo perché se li merita. Abbiamo lavorato sulla partita, dobbiamo fare una sola cosa domani. Non dobbiamo fare l’errore di scendere in campo e pensare di poter anche solo pareggiare. Siamo giocatori maturi perciò dobbiamo pensare solo a vincere”.

Tonali: “Può capitare di avere una serata storta con così tante partite. Domenica siamo partiti bene ma non siamo stati in grado di affrontare bene determinati momenti. Già dopo Napoli abbiamo dimostrato di saper reagire dopo le sconfitte e dovremmo farlo anche domani. Dobbiamo scendere in campo per vincere e mettere da parte tutto quello fatto finora”.

Tonali: “Credo che non sia il solo di vivere queste emozioni domani, deve essere per tutti così. Noi sappiamo l’importanza che ha la partita di domani e cosa vuol dire passare il turno. Lo scorso anno non ci siamo riusciti, ma quest’anno stiamo lavorando per farlo. Cercheremo di raggiungere a tutti i costi questo obiettivo”.

Tonali: “Leao sta bene e non va basato su una singola partita. sta bene e anche oggi è molto sereno, non ha nessun tipo di problema. La mia notte preferita di CL è un Milan-Manchester finita 3-0 a San Siro. È una delle partite che mi ricordo meglio e che mi emoziona di più”.

Tonali: “Delle volte in così poco tempo è meglio subito preparare la partita dopo e non parlare di quella passata. Abbiamo rivisto cosa non è andato ma non abbiamo passato la maggior parte del tempo su quella passata ma abbiamo preparato la prossima sfida”.

Pioli: “Far bene domani sera significherebbe tanto, perché è il nostro primo obiettivo stagionale. Ci siamo costruiti questa possibilità e sapevamo che l’ultima partita è quella decisiva. La squadra è cresciuta e pronta per affrontare queste sfide così importante. Siamo delusi per domenica ma ora abbiamo un nuovo avversario a cui pensare”.

Pioli: “Ha ragione Sandro. Non è il nostro modo di giocare pensare di andare in campo e risparmiare le energie. Dobbiamo attaccare e farlo bene. Affrontiamo un avversario pericoloso in ripartenza per la sua velocità. Questa mattina mi sono segnato i giocatori che mi hanno fattoi complimenti e chi non me li ha fatti (ride, ndr). Ho ringraziato i giocatori perchè senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. È un momento che ci può dimostrare che questo percorso ci ha fatto crescere, perciò passare domani il turno è una cosa alla quale teniamo tanto”.

Pioli: “sul fatto che dobbiamo mettere in campo la migliora formazione disponibile. Dobbiamo giocare con le nostre caratteristiche e con molta lucidità nelle scelte che dobbiamo fare”.

Pioli: “Per quanto riguarda Leao è un grandissimo giocatore, sicuramente domani sarà al pieno della sua condizione. Lui come tutti gli altri darà tutto per vincere la partita. voglio continuare il più a lungo possibile questo sogno che ho costruito con tanto lavoro”.

Pioli: “Leao l’ho visto sorridente e concentrato, non gli ho dovuto dire niente. È stato facile analizzare la partita con il Torino, ma quella di domani non sarà la stessa squadra che scenderà in campo. Leao sta bene come sta bene tutta la squadra, non ho bisogno di motivare i miei uomini. La partita in sé è così importante che i giocatori lo sanno bene da soli”.

Pioli: “La tempistica del rinnovo è importante, l’ho apprezzato molto questa cosa. È importante aver rinnovato per più anni, vuol dire che sarò un percorso davvero lungo. C’è la volontà di continuare insieme a lungo per fare il Milan ancora più forte. Non posso che ringraziare la proprietà perchè qui mi sono sempre sentito stimato e apprezzato, cosa fondamentale per un allenatore”.

Pioli: “Siamo una squadra forte, abbiamo dei valori da mettere in campo. Conosciamo le difficoltà della partita perché il Salisburgo non ha mai vinto fuori casa. Abbiamo tanta motivazione, abbiamo giocatori forti e giochiamo davanti ai nostri tifosi: abbiamo tutte le carte per fare bene”.