RIVIVI IL LIVE – Pulisic: “Ho scelto il Milan perchè mi sono sentito voluto”

Il Milan presenta ufficialmente il nuovo acquisto Christian Pulisic. Segui in live la conferenza stampa del nuovo giocatore rossonero

Redazione Il Milanista

-SEGUONO AGGIORNAMENTI:

Tra pochi minuti il Milan presenterà ufficialmente il nuovo acquisto Christian Pulisic. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale.

Ore 19.16 inizio conferenza stampa

Un suo iniziale giudizio sul mondo Milan

“Qui si respira un'aria speciale. Sia a Milanello che in città. È veramente wow”.

Sul perchè ha scelto il Milan

"Quando si riceve l'interesse di un club come il Milan non puoi non prendere in considerazione l'opportunità. Ho parlato con Pioli e mi ha detto che mi voleva. Questo è uno dei motivi per cui ho deciso di venire qui!.

Sul perchè della maglia numero 11

“E' il numero che indossava Ibra. Una leggenda. Per me è un'opportunità. Poi anche Kakà...”

Su Leao

“E' incredibile. È bravissimo a fare gol. Non vedo l'ora di vedere come potrò trovarmi con lui per rendere al meglio e far vincere il Milan”.

Sul cosa non andava al Chelsea

“Ci sono stati un po' di problemi con il Chelsea nell'ultima stagione. Ripartire con il Milan quest'anno è un'opportunità enorme. Ho parlato sia con Giroud che con Fikayo. Sono contentissimo”.

Su come è visto il Milan negli USA

“Negli USA il Milan è visto come in tutto il resto del Mondo. È un grandissimo clunn con grandi tifosi”.

Sull'aver ritrovato alcuni ex compagni al Chelsea

“Sono contento di ritrovare Giroud. Poi Tomori giocava al Chelsea e anche Loftus-Cheek”.

Sul ruolo in cui si trova meglio

“Mi trovo bene in tutte le posizioni d'attacco. Sia sull'esterno destro e sinistro che al centro. Devo allenarmi con i miei compagni per capire in che modo posso dare una mano in modo migliore”.

Sul regalo di compleanno migliore

“Detto che il mio compleanno è il giorno del derby il regalo migliore sarebbe una vittoria”.

Sul motivo per cui ha scelto proprio il Milan

“Per quanto mi riguarda il motivo è perchè mi sentivo voluto. Una grande occasione così quanto ti ricapita?”.

Infine un tuo sogno?

"Il sogno è di vincere sia la Serie A che la Champions".

Fine conferenza stampa ore 19.40