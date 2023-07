Mercato, annuncio Di Marzio: “Oltre a Reijnders, il Milan vuole anche…” / News

1 di 2 Calciomercato in fermento in casa Milan

Pulisic è finalmente arrivato, con il Milan che con l'acquisto dell'americano ha chiuso un altro importantissimo colpo di mercato di livello internazionale. Ma, come abbiamo ripetuto tante volte, questo è solamente l'inizio di un lungo e caldissimo calciomercato estivo. E le ultime news in merito lo confermano in pieno.

Sappiamo benissimo che Tijjani Reijnders rimane in cima alla lista rossonera, con Stefano Pioli che spinge per avere l'olandese. Le parti si sono avvicinate in queste ultime ore, con il Milan che ha alzato l'offerta nella speranza di chiudere a strettissimo giro di posta per Reijnders. Di questo ma anche di molto altro ha parlato in diretta su Sky Sportil noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che ha svelato anche altri grossi obiettivi nel mirino del Milan <<<