L’Assessore di San Donato: “Milan interessato all’area San Francesco”

Il Milanin questo momento sta lavorando sul mercato per rinforzare la squadra di Pioliin vista della prossima stagione. Ma uno dei fronti in cui la società si sta impegnando molto è quello del nuovo stadio. Nei suoi ultimi viaggi in Italia, lo stesso Gerry Cardinale si è speso in prima persona per cercare di accelerare il processo burocratico. Tramontata l'ipotesi San Siro, il Milan ormai sembra sempre più orientato a scegliere San Donato Milanese.