Milan-Parma, le pagelle di Crudeli: “Follia!!! Altro che Gimenez, vi dico che…”

Apriamo queste pagelle di Milan-Parma con Mike, che può poco o nulla sulla conclusione dal limite dell'area di Cancellieri che sblocca la partita in favore dei gialloblù. Vive poi lunghi tratti di partita in cui non viene chiamato in causa e non viene impegnato dagli attaccanti parmensi. Al 72' però deve rientrare improvvisamente in partita con una grande uscita e una gran respinta sulla pericolosa incursione di Almqvist. Pochi minuti più tardi sfodera un miracolo su Camara, ma non può nulla sulla ribattuta che finisce sui piedi di Delprato che insacca il gol del 2-1. Alla fine il Milan recupera il Parma e riesce a vincerla in extremis. VOTO: 6