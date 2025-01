Gimenez al Milan, Di Marzio sgancia la bomba! / Calciomercato

Il Milan sta cercando di capire come muovere al meglio le proprie pedine in una sessione di calciomercato che si sta rivelando tutto, tranne che semplice. Era nell'aria e vale per tutti: a gennaio le cose sono sempre più complicate rispetto all'estate, quando i movimenti più totali, danno spazio a operazioni che più facilmente vengono portate a termine. Ecco la ragione per cui sempre in queste ultime ore si sta dibattendo - e come - di ciò che potrebbe avvenire in relazione ad un colpo ormai nel mirino, che porta al nome di Gimenez.