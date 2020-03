MILANO – Intervistato dal quotidiano La Repubblica ha parlato Marcello Lippi, storico allenatore italiano, a proposito della possibilità di non recuperare il campionato. Queste le sue dichiarazioni: “Non mi convincono i play-off, come non mi convince l’idea di assegnare il titolo in base alla classifica attuale. Se si potrà, credo che si debba riprendere il campionato nel modo ordinario, altrimenti pazienza. Altre soluzioni sarebbero mortificanti”.