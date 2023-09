Leonardo sull’Inter: “Moratti geniale. Il Derby da allenatore dell’Inter…”

Nella sua intervista a Globo Esporte, l'ex giocatore, tecnico e dirigente del Milan, ha parlato anche del periodo che ha passato all'Inter

In occasione del suo compleanno, Leonardoè stato intervistato da Globo Esporte. L'ex giocatore, allenatore e dirigente del Milanha parlato del suo periodo passato all'Inter, che causò diverse polemiche.

Il suo passaggio sulla panchina nerazzurra: "Questa è una storia diversa. Lascio Milano nel 2010 e mi fermo. E non perché avessi qualcos’altro. È stata una di quelle pause di carriera. Ho avuto un rapporto molto forte con Massimo Moratti, presidente dell’Inter. I rapporti familiari, i figli, ed i brasiliani che giocavano nell’Inter hanno finito per avvicinare anche me. Moratti mi chiama a dicembre, a Natale. ‘Che succede, vieni?!’. Siamo stati diverse volte avversari, e rispondevo ‘No, non posso’. Ci siamo incontrati all’una di notte a casa sua, e non mi ha lasciato scampo. Ho sempre agito d’istinto e lì, per ragione o emozione, mi sono lasciato coinvolgere nella sua causa".

Il Derby da allenatore dell'Inter: "Molto, molto complicato. Non mi aspettavo neanche che fosse così complicato perché Ronaldo aveva giocato in entrambi i club, così come Ibrahimovic e Baggio. Non sono né Ronaldo, né Baggio, né Ibrahimovic. A differenza di quelle grandi stelle che avevano giocato per entrambe, il mio rapporto con il Milan era più profondo, ero al centro del club. È stato molto pesante, giorno dopo giorno molto pesante. Il derby che ho giocato, Milan-Inter, è stato molto pesante, molto forte. Episodi in strada? Tanti, diversi, ma non importa. Ricordo anche ciò che disse il presidente Moratti: ‘Cavolo Leo, tutta questa mobilitazione per un solo ragazzo, mi sembrava una bella cosa’. È un genio, una persona geniale".

