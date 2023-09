ESCLUSIVA MILAN | Bisantis: “Mercato? Due colpi top! E su David credo che…”

Per parlare del Milan e del mercato rossonero abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Giuseppe Bisantis, radiocronista Radio Rai

La sosta per le nazionali è sempre un'occasione per stilare alcuni primi bilanci sommari del trittico di partite appena espletato. Per parlare del cammino del Milan e del mercato estivo e quello futuro, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Giuseppe Bisantis, radiocronista Radio Rai.

Un giudizio sul Milan che hai avuto modo di vedere e commentare sin qui?

“Pressoché perfetto, è difficile intravederne difetti. Hanno subito fronteggiato la cessione di Tonali e sopperito all’impossibilità di competere con i colossi arabi, acquistando calciatori con notevole lungimiranza, funzionali al progetto e, soprattutto, per tempo”.

I migliori colpi, dal tuo punto di vista?

“Per quello che ho avuto modo di vedere sin qui, cito due giocatori: Pulisic e Reijnders, senza nessuna ombra di dubbio”.

Con chi si potrebbe contendere lo scudetto la squadra di Pioli?

“Se l’andazzo è quello che abbiamo visto in queste prime giornate, io dico che il dualismo vedrà contrapposte Milan e Inter, come nel 2021. Il Napoli? Difficile ripetersi in una piazza del genere”.

Vi è la Juve senza le coppe europee…

“È vero, anche la Juve potrebbe approfittare della stanchezza di Milan e Inter, però Allegri stesso ha dichiarato che i bianconeri hanno, al momento, qualcosa in meno rispetto alle altre due”.

Il Milan può puntare a far strada anche in Champions?

“Perché no? Io mi chiedo per quali ragioni ci si pone ancora dubbi di qualsiasi genere e entità. Ma avete visto che squadra ha il Milan? L’anno scorso i rossoneri sono arrivati in semifinale di Champions…”.

Guardiamo già a gennaio: si vocifera che il Milan punti a David del Lilla…

"È presto per parlare di mercato ora, nel momento in cui è appena terminato. Io credo che il Milan disponga di un organico profondo, in grado di far bene in tutte le competizioni cui prende e prenderà parte. In caso arrivasse, David sarebbe ovviamente funzionale al progetto del Milan di Pioli".

