Milan, tanti auguri a Leonardo che oggi spegne 54 candeline

L'ex rossonero Leonardo Nascimento oggi spegne 54 candeline. Nella sua carriera di calciatore ha vestito le maglie di Flamengo, San Paolo, Valencia, Kashima Antlers, Paris Saint-Germain e Milan . Terminata l'attività agonistica, ha ricoperto ruoli dirigenziali nel Milan e nel Paris Saint-Germain e ha allenato lo stesso Milan , l'Inter e l'Antalyaspor. Dopo il ritiro dal calcio giocato è rimasto legato per diversi anni all'ambiente milanista, tanto da essere stato direttore della Fondazione Milan fino a maggio 2006. Tanti auguri Leonardo!!!

