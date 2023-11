Lecce-Milan, la Curva Sud non sarà presente: “Adesso basta!”

La Curva Sud del Milan ha comunicato che non parteciperà alla trasferta di sabato prossimo in casa del Lecce. Il motivo

La Curva Sud del Milan ha annunciato che non sarà presente nella trasferta contro il Lecce al Via del Mare, partita in programma sabato 11 novembre alle 15. Questo il comunicato diffuso dall’AIMC: “ADESSO BASTA! Per la partita di settimana prossima siamo di fronte all’ennesimo scempio commesso da una società di calcio nei confronti dei tifosi, con il tacito consenso del presidente De Siervo e di tutta la Lega Serie A che ad oggi non ha ancora messo in agenda un problema che si protrae da anni”.

Ancora: “Com’è possibile che come già successo a Cagliari, una società di Serie A possa tranquillamente iniziare la stagione senza MAI garantire il 5% della capienza dello stadio agli ospiti (così come impone il regolamento scritto dalla stessa LEGA)?!!! Alle tifoserie ospiti che vanno a Lecce vengono puntualmente assegnati solo 1075 biglietti contro i 1527 che spetterebbero di diritto. Con la conseguenza che per le tifoserie più numerose, tanti tifosi, spesso con aerei e pullman prenotati da tempo restano senza biglietto.

Infine: “Come se non bastasse la società pugliese da un paio di stagioni a questa parte fa pagare ai tifosi di Milan-Inter-Juve 62€, contro i 19€ che pagano tutte le altre tifoserie. Alla luce di tutto ciò noi non intendiamo più sottostare alla “regola” del dover entrare a qualunque costo in uno stadio in quanto il settore ospiti verrebbe riempito dai tifosi rossoneri del posto”.

