Milan-Udinese, conosciamo meglio l’avversario di domani dei rossoneri

Domani sera il Milan sfiderà l’Udinese per l’undicesima giornata di Serie A. Conosciamo meglio gli avversari dei rossoneri

Domani sera il Milantornerà a giocare in campionato per l’undicesima giornata di Serie A contro l’Udinese. I friulani sono reduci dal pareggio contro il Monza e in generale sono la squadra che ha chiuso in parità più sfide (sette su dieci fino a questo momento). Inoltre i bianconeri hanno fermato il Milan sul pareggio in 36 occasioni sulle 96 partite complessive disputate.

L’ultimo incontro tra le due squadre ha visto trionfare i friulani per 3-1 nello scorso marzo, con i bianconeri che vanno a segno da nove gare di fila contro i rossoneri. Tuttavia l’Udinese ha avuto un crollo rispetto allo scorso anno, tanto da avere 14 punti in meno in classifica e nessuna vittoria dalla propria parte. I bianconeri hanno ingaggiato finora 1015 duelli nel torneo in corso, meno soltanto del Lecce (primo a 1030).

Sono molto pericolosi sulle palle da fermo, con il 50% delle marcature arrivate su sviluppi di palla inattiva (più del doppio rispetto al Milan). Inoltrebisogna prestare attenzione al giovane Lucca e a Samardzic. Quest’ultimo ha segnato nove gol in Serie A e potrebbe diventare il più giovane ad andare in doppia cifra da quando ha esordito nel nostro campionato.

