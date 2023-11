Cioffi: “Voglio vedere il DNA dell’Udinese, Milan giocherà per vincere”

Domani sera il Milan ospiterà l'Udinese a San Siro per l'undicesima giornata. L'allenatore dei friulani ha parlato così in conferenza stampa

Domani il Milanospiterà l'Udinese a San Siro per l'undicesima giornata di Serie A. Oggi Gabriele Cioffi ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida. L'umore dopo la Coppa Italia: "Siamo ripartiti subito forte e con entusiasmo per preparare la trasferta di Milano. La partita di Coppa Italia non mi ha dato dubbi ma molte certezze in positivo per chi ha giocato".

La formazione di Monza potrebbe essere quella tipo: "Per quanto visto è possibile, però bisogna considerare che Lucca è entrato con il Monza e ha segnato, Thauvin con il Cagliari ha trovato le giuste letture e fatto l'assist, quindi di dubbi ce ne sono".

Cosa si aspetta: "Mi aspetto di vedere il DNA dell'Udinese, dando tutto e provando a pungere per fare risultato da tutte le parti. Sono convinto che domani lo vedrò".

Milan in emergenza: "Senza Pulisic giocheranno ragazzi come Okafor. Sono un po' corti in difesa ma c'è un giocatore come Kjaer. Le soluzioni le trovano, hanno una catena di sinistra strabordante, Florenzi dove lo metti rende. Mi aspetto il Milan, come tutte le grandi giocherà per vincere".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.