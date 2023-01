Riavvolgiamo il nastro: rivediamo il pareggio in rimonta dei rossoneri di ieri

“Padroni di casa avanti dopo solo 3': Kalulu perde palla in impostazione, Di Francesco crossa per Blin, Hernández lo anticipa ma con uno sfortunato autogol. Sempre Di Francesco sfiora il raddoppio due minuti più tardi, sinistro schiacciato che si spegne sul fondo. La prima occasione del Milan è al 10': assist di Díaz per Pobega, che calcia a botta sicura trovando il riflesso di Falcone. Il Lecce però concede poco, raddoppia al 23' - colpo di testa di Baschirotto su cross di Hjulmand - e sfiora il tris, sempre di testa, con Gendrey al 26'. I rossoneri provano a reagire affidandosi soprattutto alle iniziative di Brahim e di Leão, e costruiscono una buona occasione al 38': sugli sviluppi di un corner la palla finisce sui piedi di Pobega , il cui destro di controbalzo sfiora l'incrocio dei pali. Cresce la spinta offensiva, con Falcone che si protende per respingere il colpo di testa di Giroud al 43'”.

La cronaca del secondo tempo

“La ripresa parte con due novità - dentro Dest e Messias - e un Milan più propositivo in attacco, con due chances in avvio per Leão e Díaz. L'insistenza in avanti viene ripagata, al 58', dal gol che riapre la partita: un triangolo tra Giroud e Pobega si chiude con la conclusione del francese respinta da Falcone, ma sulla ribattuta arriva Leão che va a segno con il destro. La rete galvanizza i rossoneri che si spingono in avanti con maggior vigore. Al 70' arriva il pareggio del Milan, meritato per quanto visto nella ripresa: cross di Pobega, sponda di Giroud per l'inserimento di Calabria che realizza il suo primo gol in campionato. All'83' il Lecce sfiora il 3-2 dopo un cross di Gallo che carambola su Tomori andando vicino a un altro autogol. Il Milan si rituffa in avanti, ma nel finale non emergono grosse occasioni da gol: al Via del Mare finisce 2-2”.