Milan, senti Jacobelli: un bomber per il Diavolo. Candidato ad hoc…

Inter alla ricerca di rinforzi in attacco. Il nome potrebbe essere quello di Thuram Jr. Anche perché sarà da capire se Dzeko rinnoverà. E sul Milan...

Redazione Il Milanista

Il giornalista Xavier Jacobelliha parlato di Milan e Inter. La sconfitta in Coppa dei rossoneri è stata "bruciante". E poi c'è il dilemma mercato: "Dest, Vranckx, De Ketelaere non ingranano", e il rinnovo di Leao resta un rebus. Al Diavolo, prosegue Jacobelli, servirebbe un bomber: "Un candidato ad hoc potrebbe essere Marcus Thuram, 25 anni, 17 presenze e 13 gol stagionali, libero dal 1° luglio: se il Borussia Moenchengladbach non pretendesse la luna per l’indennizzo di gennaio, si potrebbe anche fare. Però, il figlio del grande Lilian piace molto anche all’Inter". Sponda nerazzurra ha parlato di Romelu Lukaku. "Avrebbe dovuto fare la differenza: sinora non c’è riuscito, martellato com’è stato dagli infortuni, immalinconito dalla delusione belga in Qatar dove la presunta generazione d’oro di Martinez si è riscoperta di latta".

Per quanto riguarda le mire di mercato dei nerazzurri si fa largo l'idea di portare a Milano il figlio d'arte Marcus Thuram.

L'Inter è sulle sue tracce da circa tre anni. E Marotta ed Ausilio vorrebbero rinforzarsi in attacco. Il centravanti del Gladbach lascerà con ogni probabilità il club tedesco e sta riflettendo sul suo futuro. Tuttavia il giocatore vorrebbe restare in Bundes fino al termine della stagione. Su di lui sono diversi i club interessati. E l'Inter starebbe cercando di sbaragliare la concorrenza. Anche se non sembra affatto semplice. Oltre al Chelsea ci sarebbe anche il Barcellona. I blaugrana restano vigili e sarebbero pronti a presentare una prima offerta per il francese.

E il giornalista Ciro Venerato ha affermato che: “È improbabile che l’Inter cerchi di acquistare Marcus Thuram a gennaio: si valuta l’opzione per giugno, quando si libererà dal Borussia Mönchengladbach, ma attenzione a Chelsea e Aston Villa che sono in concorrenza con i nerazzurri per aggiudicarsi le prestazioni dell’attaccante francese". Sarebbe poi sfumata la possibilità di portare Memphis Depay alla corte di Simone Inzaghi. L'olandese dovrebbe approdare all'Atletico Madrid. Dopo aver ceduto Joao Felix ai Blues, i colchoneros cercano il giusto sostituto da portare alla corte di Simeone. Memphis Depay (che piacerebbe anche a Josè Mourinho) andrà in scadenza tra sei mesi e da Madrid si cerca l'accordo con il Barça che dal canto suo non intenderebbe perderlo a zero nella prossima finestra estiva di mercato