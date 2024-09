Verso Milan-Lecce: salentini eliminati in Coppa Italia dal Sassuolo

Dopo la grane vittoria nel derby , il Milan guarda con entusiasmo ai prossimi impegni. La squadra rossonera tornerà in campo venerdì alle 20:45, per affrontare il Lecce a San Siro, nella gara che aprirà il programma della 6a giornata di Serie A .

Nella giornata di ieri la squadra di Gotti ha giocato in Coppa Italia contro il Sassuolo e ha perso 2-0 al Via del Mare, dicendo addio alla competizione. A decidere la sfida sono state le reti di Muharemović e D'Andrea. In vista del match con i rossoneri, tanto turnover per i salentini, che sono scesi in campo con una formazione inedita.