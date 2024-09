Milan News – Botto a gennaio e colpo nerazzurro: girano voci folli | Mercato

Torniamo, come di consueto, a fare il punto sulle ultime news di calciomercato che aleggiano in orbita Milan. E lo facciamo perché effettivamente in queste ultime ore stanno rimbalzando diverse notizie di mercato degne di nota in ambiente rossonero, alcune anche decisamente clamorose. Per questo noi le abbiamo racchiuse tutte nella nostra consueta raffica di calciomercato, con tante flash news che riguardano il Milan da poter leggere e sfogliare rapidamente una dopo l'altra. In questa occasione parliamo di alcuni giocatori rossoneri che potrebbero partire a sorpresa, ma anche di nuovi colpi di mercato in entrata. Con un'indiscrezione in particolare che riguarda pure un possibile colpo dai cugini nerazzurri. Senza perdere altro tempo dunque, partiamo subito con la prima notizia <<<