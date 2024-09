Adani: “Fonseca è risalito da sotto terra come la Thurman in Kill Bill”

Le parole di Adani sul derby

"Tutti pensavano sarebbe finita 8-1, e invece alla faccia degli scettici, compresa la sala stampa il giorno prima che lo aveva praticamente seppellito, Paulo Fonseca è risalito da sotto terra come ha fatto Uma Thurman in Kill Bill. Parlavano di esonero ed era finito prima dell'inizio della gara. L'ambiente attorno a lui è stato questo. Ma in modo lucido e coraggioso, in realtà una coscienza di lavoro e voglia di morire calcisticamente con le sue idee, si è presentato al derby da nettamente sfavorito e facendo cose interessante".